شكرا لقرائتكم خبر المركزي يحدد مددا زمنية للبنوك لإجابة طلبات الدعاوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد البنك المركزي السعودي مددا زمنية للبنوك لإجابة طلبات الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية لتحضير الدعاوى.

وأكد البنك في تعميم حديث للبنوك وشركات التمويل العامة ضرورة الاستجابة لطلبات الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية لتحضير الدعاوى، والتقيد بمدد محددة للاستجابة تم تحديدها في جدول مرفق بالتعميم، مع الرد على الأمانة بشكل فوري في حال عدم القدرة على تنفيذ المطلوب في المدة المحددة مع إيضاح السبب وتحديد المدة التي سيتم فيها توفير المطلوب، والتي لا يجب أن تتجاوز 30 يوما من تاريخ طلب الأمانة العامة، وذلك بحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة.

وأشار التعميم إلى أن هذا القرار يأتي إلحاقا لتعميم سابق للأمانة بتاريخ 9/9 /1439هـ، تضمن التأكيد على سرعة التجاوب مع الجهات القضائية في الدعاوى المقامة أمامها، والالتزام بالرد على طلباتها خلال المهل النظامية المحددة، والالتزام باستلام الأحكام والقرارات القضائية والعمل على تنفيذها بأسرع وقت، واستنادا للمهام المنوطة بالأمانة بموجب قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية الصادرتين بالأمر الملكي.

ونوه إلى أن تحضير الدعاوى يهدف إلى أن يكون أطراف الدعوى قد قدموا ما لديهم من دفوع ومذكرات جوابية بما في ذلك المستندات المؤيدة لدفاعهم قبل انعقاد الجلسة الأولى ليتسنى للدائرة دراستها وتشكيل قناعتها مما ينعكس إيجابا على نظر الدعاوى، ويسهم في تقليص أمد التقاضي من خلال قيام الدوائر القضائية بإصدار قراراتها خلال وقت وجيز.

المدد الزمنية المحددة للرد على طلبات الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية

نوع المستند المطلوب، والوقت المحدد للتنفيذ من تاريخ الطلب

المستندات المحدد مدة توفيرها بـ 15 يوما

الأصول المطعون عليها بالتزوير

المستندات المحدد مدة توفيرها ب 5 أيام

عناوين التواصل للعميل لدى البنك

المستندات المحدد مدة توفيرها ب 3 أيام

وكالة سارية تخول الوكيل بالمرافعة

المستندات المحدد مدة توفيرها ب 7 أيام

ما يثبت صلاحية المفوض على

الحسابlمخالصة

lنسخة من الشيك

lورقة الاعتراض

حكم صادر في دعوى سابقة متعلقة بموضوع الدعوى

رسائل بريد الكتروني

المستندات المحدد مدة توفيرها بـ 7 أيام

ما يثبت صلاحية المفوض على الحساب

مخالصة

نسخة من الشيك

ورقة الاعتراض

حكم صادر في دعوى سابقة متعلقة بموضوع الدعوى

رسائل بريد الكتروني

إقرار العميل في أي موضوع

ما يثبت طلب الجهات المستفيدة تمديد/مصادرة خطابات الضمان

اعتماد المستندات المتعلقة بالاعتماد المستندي

ما يثبت سداد مبالغ الاعتماد المستندي للمستفيد منه

السند لأمر المحرر من العميل

مستندات الكفالة

مستندات الرهن

أوامر الحجز الصادرة من البنك المركزي السعودي

ما يثبت حالة الحساب

ما يثبت طلب إلغاء الحوالة (الوقت والتاريخ)

الاستبيان الطبي

المستندات المحدد مدة توفيرها بـ10 أيام