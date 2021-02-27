السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسعى رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني إلى خلق بيئة عمل جاذبة وممكنة لجميع فئات المجتمع وتحسين ظروف العمل بما يضمن جذب واستقرار القوى العاملة ورفع أداء العمل، وينعكس إيجابا على المنشآت وسوق العمل والاقتصاد.

وتعد السلامة والصحة المهنية عاملا رئيسا في زيادة جاذبية بيئة العمل، ومن هذا المنطلق عمل برنامج التحول الوطني على إطلاق مبادرة البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، بهدف:

وضع الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في مكان العمل.

زيادة الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية وتعزيز ثقافة الوقاية.

تعزيز وتنفيذ عمليات تفتيش فعالة، ورفع تقارير بالإصابات في أماكن العمل.

نتج عن هذه المبادرة عدد من الإنجازات، من أحدثها موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

تم إعداد السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والجهات الحكومية ذات العلاقة، وبالتشاور مع ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، لتحقيق الرؤية الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية والتي تستند إلى حق العامل في الحماية من أي خطر يشكل تهديدا لسلامته أو صحته، حيث يعد ذلك من الأولويات الرئيسة التي تسعى حكومة المملكة العربية السعودية إلى تحقيقها.

هدف السياسة

تهدف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية إلى تعزيز وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وتعزيز حماية العاطلين في مختلف أماكن العمل على المستوى الوطني بما يتوافق مع الأنظمة المحلية، والتزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وأفضل الممارسات العالمية التي تتناسب مع سوق العمل السعودي.

أسسها وركائزها

ارتكزت السياسة على خمس ركائز أساسية، هي:

مبادئ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

الهدف العام والأهداف التفصيلية.

الالتزام بتعزيز وتطوير السلامة والصحة المهنية.

تنظيمها ومراقبة مؤشرات الأداء المتعلقة بها.

تطوير الشراكات على المستويات الإقليمية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية.

مبادئ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية:

شمول السياسة لمواقع وقطاعات العمل المختلفة، مع تغطيتها لجميع العاملين دون تمييز.

حماية حق العاملين في بيئة عمل صحية وآمنة.

تطبيق مبدأ الوقاية المرتبط مباشرة بحماية الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعاملين وحفظها وتعزيزها.

تعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، من خلال نشر ثقافة وطنية وقائية تتضمن برامج للتوعية وتقديم الاستشارات والتدريب والأبحاث.

تحديد مخاطر بيئة العمل وتقويمها وإدارتها ومعالجتها جذرية، من خلال التحكم بها ومكافحة مصادرها.

الأهداف الرئيسة التي تسهم في تعزيز السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني:

تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية أخرى متعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

إنشاء هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية، وتطوير آليات لمراقبة الالتزام بالتشريعات والأنظمة بشكل فعال.

تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية ذات العلاقة ببرامج السلامة والصحة المهنية بشكل واضح.

إيجاد آليات للتعاون بين أصحاب العمل والعاملين من خلال ممثليهم لتعزيز السلامة والصحة المهنية.

توفير نظام معلومات شامل لإحصائيات السلامة والصحة المهنية.

متابعة أثر أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة عمل المنشآت على المستوى الوطني، ومدى استدامتها، من خلال التفتيش والتقويم وقياس نسبة الامتثال.

تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية بالتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة للمساهمة في الحد من مخاطر العمل.

تنمية العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل، مما يعزز من حماية العاملين واستقرار الأيدي العاملة.

دعم البحوث والدراسات الاستقصائية ذات الصلة بمجال السلامة والصحة المهنية.

البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني (البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية)، ويسهم البرنامج في تحسين ظروف العمل وجذب واستقرار القوى العاملة وتعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة العمل، وذلك من خلال:

رفع نسبة المنشآت المتمثلة بالسلامة والصحة المهنية.

حماية سلامة وصحة العاملين وتقليل إصابات ووفيات العمل.

تقليل مصاريف إصابات العمل.

إيجاد وظائف في السلامة والصحة المهنية للسعوديين وتعزيز إنتاجية المنشآت بتقليل الغياب.

تقليل مصاريف التعطل والإصلاح وغيرها.

أبرز مخرجات البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية:

إصدار السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

إصدار قرار وزاري باعتماد لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية.

إصدار قرار وزاري بتوطين مهنة السلامة والصحة المهنية عن طريق توظيف السعوديين.

انعقاد الملتقى الوطني للسلامة والصحة المهنية لعام 1439هـ.

تدريب المفتشين على أنظمة الصحة والسلامة المهنية لفعالية وزيادة الرقابة في المنشآت.

إطلاق منصة الصحة والسلامة المهنية التي تسهم بشكل مباشر بالتركيز على السلامة والصحة المهنية في المملكة، وتعرض فيها:

أبرز مخرجات البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية:

* الأنظمة واللوائح

* الواجبات

* الخدمات الالكترونية

* أحدث الإحصائيات والتقارير

* استراتيجية السلامة والصحة المهنية

* برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية

* جائزة رواد السلامة والصحة المهنية