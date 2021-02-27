شرطة عسير تكشف تفاصيل مقطع إركاب شخص بالقوة وتطيح بثلاثة مواطنين

كشفت شرطة منطقة عسير، السبت، تفاصيل مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لثلاثة أشخاص ترجلوا من مركبتهم وحاولوا إركاب أحد الأشخاص بالقوة في مركبة كانوا يستقلونها.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، إن الجهود الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بمحافظة بيشة من تحديد هويتهم والقبض عليهم، وهم 3 مواطنين في العقد الثالث من العمر.

وأشارت إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.