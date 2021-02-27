القبض على ثلاثة حاولوا خطف شخص

قالت شرطة عسير إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لثلاثة أشخاص ترجلوا من مركبتهم وحاولوا إركاب أحد الأشخاص بالقوة في مركبة كانوا يستقلونها، فقد تم القبض عليهم وهم مواطنون في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة.



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