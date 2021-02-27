ضبط تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات بـ دومة الجندل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-27

متابعات الخليج 365 - واس

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أعلنت شرطة منطقة الجوف، أنه تم ضبط تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات بمحافظة دومة الجندل وتطبيق العقوبات بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر.

وصرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت تجمعاً في منزل بقرية الرديفة التابعة لمحافظة دومة الجندل، مخالفاً للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19 ).

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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