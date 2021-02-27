الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-27

تعرّف على كمية الزيت التي يجب أن تدخل جسدك يوميًّا

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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نتناول يوميًّا وجبات مختلفة وأطعمة تحتوي على كميات مختلفة من الزيوت، ويؤكد الأطباء أن التحول إلى نمط حياة صحي يبدأ من الزيت المستخدم في الطهي، لكن كم مقدار الزيت الذي يمكن استهلاكه كل يوم وفقًا لمختلف الأعمار؟

20 جرامًا فقط:

تقول استشارية التغذية الدكتورة نجود فؤاد: إن التوصية العالمية لاستهلاك كمية الزيت يوميًّا هي 20 جرامًا، أي ما يعادل 4 ملاعق صغيرة، وينطبق هذا المقدار على الجنسين، لكن قد يختلف بالزيادة أو النقصان قليلًا حسب درجة اللياقة البدنية، وأيضًا وفقًا للظروف الصحية لكل شخص.

تجنب زيادة الكولسترول:

ودعت ربات البيوت باستخدام زيت الزيتون والذرة والكانولا وعباد الشمس؛ لأنها من أفضل أنواع الزيوت؛ لاحتوائها على دهون جيدة لا تسبب زيادة الكولسترول، وهذا يفيد في تعزيز صحة القلب وحمايته من ترسب الدهون على شرايين القلب، مع الحرص على أن تكون كمية الزيت يتراوح ما بين 4- 6 ملاعق صغيرة عند إعداد الطعام.

الهمبرجر والبطاطا المقلية:

وبينت أن الوجبات السريعة والمقليات مثل الهمبرجر والبطاطا المقلية والدجاج المقلي والبيتزا، تحتوي على نسبة عالية من الزيوت والدهون والإكثار من تناول هذه الوجبات طريق يمهد للسمنة والأمراض؛ لأنها تعتبر أسوأ اختيار لمن يريد تناول طعام صحي ويريد التخلص من الوزن الزائد، كما تحتوي الوجبات السريعة على نسبة عالية من السعرات الحرارية والكربوهيدرات المصنعة والسكر والملح والدهون المشبعة، وانعكاساتها على الجسم تبدأ بزيادة الوزن وتنتهي بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومن السكري إلى بعض أنواع السرطان.

رد فعل غير صحي:

وخلصت الدكتورة نجود إلى القول: عند عدم الحد من تناول الوجبات السريعة يصبح لدى الشخص رد فعل غير صحي من الجسم يدعوه إلى تناول الوجبات السريعة باستمرار، وذلك يؤدي بالمدمن عليها إلى الابتعاد عن تناول الوجبات الصحية؛ مما يُسبب فقدان الجسم للكثير من العناصر الضرورية لتغذيته، وبالتالي حدوث الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، لذا ينصح بالأكل الصحي وتجنب استهلاك كميات عالية من الزيوت والدهون والملح، والحرص على تناول السوائل وخصوصًا الماء النقي، وممارسة الرياضة لحرق السعرات والتخلص من الدهون الزائدة.

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