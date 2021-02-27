المسند: ما زلنا في فصل الشتاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قال د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم: إننا ما زلنا في فصل الشتاء، كما توقع المسند أن تزيد ساعات النهار بمعدل دقيقة و23 ثانية يوميًّا.

وأضاف المسند، عبر في تغريدة حسابه الرسمي في “تويتر”، في هذه الأيام وحتى الثلث الثالث من شهر مارس تقريبًا يبلغ وقت دخول صلاة العصر الحد الأقصى له خلال العام، وتستمر زيادة ساعات النهار بمعدل دقيقة و23 ثانية يوميًّا.

وقال خبير الطقس والمناخ د. عبدالله المسند: “إننا ما زلنا في فصل الشتاء”.

توقعات الأرصاد للطقس:

وكان المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- تكونًا لسحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل). ورياح سطحية نشطة على شرق ووسط المملكة.

حركة الرياح السطحية:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16- 40 كم/ ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط. وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربية بسرعة 16- 42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.



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