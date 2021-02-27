الزكاة توضح خطوات إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

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حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل آلية وخطوات إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الزكاة والدخل، في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل إلغاء التسجيل في الضريبة من خلال الرابط التالي (https://edujourneys.gazt.gov.sa/home/course/24/313)

وفي وقت سابق، جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل شروط إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للجهات المسجلة فيها.

شروط إلغاء ضريبة القيمة المضافة: وأوضحت الهيئة، عبر مقطع فيديو أن هناك عدة شروط لإلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، منها ما يلي: أن يكون النشاط الاقتصادي منتهيًا. يكون السجل التجاري تم شطبه. عدم وجود نشاط اقتصادي قائم للمنشأة. تقديم المستندات التي تدل على ذلك. ألا تتجاوز إيرادات الـ12 شهرًا السابقة حد التسجيل الاختياري. ألا تتجاوز إيرادات 24 شهرًا السابقة حد التسجيل الإلزامي، أي 375 ألف ريال. ما هي الضريبة المضافة؟ القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات. وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم، حيث تُعد مصدر د​خل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول. تطبيق القيمة المضافة في المملكة: صدقت المملكة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 3/ 5/ 1438هـ، واستنادًا إلى الأحكام الواردة في الاتفاقية فقد أصدرت السعودية نظام ضريبة القيمة المضافة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/113) وتاريخ 2/ 11/ 1438هـ، وكذلك اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (3839) وتاريخ 14/ 12/ 1438هـ. وبدأ تطبيق الزيادة في معدل الضريبة إلى 15% بداية من تاريخ 1 يوليو 2020م.

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