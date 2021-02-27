اليمن تتضامن مع السعودية قيادة وشعباً ضد تقرير الكونغرس المسيس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-27

متابعات الخليج 365 - واس

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أعربت الجمهورية اليمنية عن تضامنها المطلق مع السعودية قيادة وشعباً، وتأييدها الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة مقتل متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ.

اليمن تؤكد على دور السعودية الاستراتيجي

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، على دور المملكة الريادي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وحرصهما الشديد على أمن واستقرار المنطقة والسلام العالمي، معربة عن رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة ورموزها واستقلالية قضائها.

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