طريقة الاستعلام عن الترقيات عبر منصة مسار 1442

الاستعلام عن الترقيات والتسجيل على منصة مسار حتى يتمكن موظفي الدولة من الحصول على الخدمات التي تقدمها المنصة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي يمكن من خلالها تقديم التظلمات، ومعرفة بياناتي والبيانات الخاصة بالموظف، وهي من الخدمات الهامة لكافة الجهات الحكومية والموظفين والأفراد العاملين في إدارة وتطوير الموارد البشرية، سوف نتعرف على خطوات الاستعلام عن الترقيات وكيفية التسجيل في منصة مسار الإلكترونية.

الاستعلام عن الترقيات عبر منصة مسار

يتمكن الأفراد من الاستعلام عن الترقيات الخاصة بموظفي القطاع الحكومي من خلال التسجيل على منصة مسار والدخول على الترقيات كما يمكن اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى منصة مسار الإلكترونية.

الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية واختيار الترقيات.

يحتاج الموقع إلى تسجيل الدخول ويمكن التسجيل من خلال النفاذ الوطني الموحد.

الدخول على الترقيات ومنها إلى إعلانات الترقيات، ومنها اختيار الرغبات الوظيفية.

ثم نتيجة المفاضلة والتي تتم من خلال النظام وعبر المختص من الجهة الحكومية ومن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

التسجيل على منصة مسار الترقيات

يتمكن الموظف من التسجيل على منصة مسار من خلال التسجيل على موقع النفاذ الوطني الموحد ويتم التسجيل عن طريق هذه الخطوات: