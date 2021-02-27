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طريقة الاستعلام عن الترقيات عبر منصة مسار 1442

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الاستعلام عن الترقيات والتسجيل على منصة مسار حتى يتمكن موظفي الدولة من الحصول على الخدمات التي تقدمها المنصة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي يمكن من خلالها تقديم التظلمات، ومعرفة بياناتي والبيانات الخاصة بالموظف، وهي من الخدمات الهامة لكافة الجهات الحكومية والموظفين والأفراد العاملين في إدارة وتطوير الموارد البشرية، سوف نتعرف على خطوات الاستعلام عن الترقيات وكيفية التسجيل في منصة مسار الإلكترونية.

طريقة الاستعلام عن الترقيات عبر منصة مسار 1442

 الاستعلام عن الترقيات عبر منصة مسار

يتمكن الأفراد من الاستعلام عن الترقيات الخاصة بموظفي القطاع الحكومي من خلال التسجيل على منصة مسار والدخول على الترقيات كما يمكن اتباع الخطوات التالية:

  • التوجه إلى منصة مسار الإلكترونية.
  • الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية واختيار الترقيات.
  • يحتاج الموقع إلى تسجيل الدخول ويمكن التسجيل من خلال النفاذ الوطني الموحد.
  • الدخول على الترقيات ومنها إلى إعلانات الترقيات، ومنها اختيار الرغبات الوظيفية.
  • ثم نتيجة المفاضلة والتي تتم من خلال النظام وعبر المختص من الجهة الحكومية ومن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

طريقة الاستعلام عن الترقيات عبر منصة مسار 1442

طريقة الاستعلام عن الترقيات عبر منصة مسار 1442

التسجيل على منصة مسار الترقيات

يتمكن الموظف من التسجيل على منصة مسار من خلال التسجيل على موقع النفاذ الوطني الموحد ويتم التسجيل عن طريق هذه الخطوات:

  1. الدخول على منصة النفاذ الوطني الموحد
  2. الضغط على تسجيل جديد
  3. الانتقال إلى منصة أبشر والضغط على مستخدم جديد.
  4. إذا كان لديك حساب بالفعل على منصة أبشر كل ما عليك هو العودة إلى منصة النفاذ الوطني الموحد وكتابة التالي:
  5. اسم المستخدم في أبشر .
  6. كلمة المرور المستخدمة في أبشر.
  7. نقل رمز التحقق والضغط على تسجيل الدخول.
  8. يقوم النظام بالتحقق من البيانات المكتوبة.
  9. إرسال رمز التحقق على الهاتف وإدخاله في الموقع.
  10. التأكد من السياسات وتلقي رسالة الترحيب في منصة مسار.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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