السعودية اليوم / تعليم الشرقية يطلق غدًا حزمة برامج تدريبة وتأهيلية لاكتشاف الموهوبين



الدمام 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واس

تطلق الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية غداً، حزمة برامج تدريبة وتأهيلية لاكتشاف الموهوبين ورعاية الموهبة، بمشاركة 11 مكتبًا للتعليم.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص أن البرامج التي ينفذها 15 خبيرًا ومدرباً لمدة أسبوع كامل، تتضمن أكثر من 25 فعالية، إضافة إلى ورش العمل والمحاضرات وأوراق العمل المتخصصة، وتستهدف فئات متنوعة تشمل أولياء الامور وطلاب جميع المراحل الثلاث وكذلك المشرفين والمعلمين والمهتمين لرفع مستوى اكتشاف المواهب مبكراً ولدعمها بالبرامج المناسبة لتحقيق مستوى عال من الإبداع والعمل على تنمية رأس المال البشري بالوسائل الحديثة والبرامج المتقدمة لإعداد جيل مبدع بتعزيز فرص الموهبة المؤهلة .

وأشار إلى أن تلك البرامج تأتي ضمن فعاليات أسبوع الموهبة لعام 1442 هـ بالتزامن مع " اليوم الخليجي للموهبة والإبداع" المقرر في الثالث من مارس من كل عام .

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18:29ت م

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