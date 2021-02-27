السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي ترحب بقرار حكومة سريلانكا السماح بدفن ضحايا فيروس كورونا من المسلمين



جدة 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واس

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بقرار حكومة سريلانكا العدول عن حرق جثامين ضحايا فيروس "كوفيد ـ 19" من المسلمين والسماح بدفنهم.

وأوضحت الأمانة أنها قد دعت رسمياً في عدة مناسبات ومنذ بداية تفشي الوباء وحظر دفن المسلمين في سريلانكا، السلطات هناك إلى العدول عن حرق جثث الضحايا من المسلمين ودفنهم وفقاً للشعائر الإسلامية، مشيرة إلى أن معالي الأمين العام الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين كان قد جدد تلك الدعوة في كلمته أمام الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة، يوم 23 فبراير الجاري.

وقالت:" وإذ تثمن الأمانة العامة استجابة السلطات في سريلانكا لتلك الدعوات، فإنها تجدد التأكيد على حرص منظمة التعاون الإسلامي على متابعة أوضاع المجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء والدفاع عن حقوقهم. وتأمل الأمانة العامة أن يساهم قرار السلطات في سريلانكا في حماية حقوق المسلمين فيها ".

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17:51ت م

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