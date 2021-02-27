السعودية اليوم / مركز لقاح كورونا بصحة حفر الباطن يواصل استقبال المواطنين والمقيمين



حفر الباطن 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واس

يواصل مركز لقاحات

وأكدت صحة حفر الباطن لجميع المواطنين والمقيمين، ضرورة التسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح الآمن والفعّال؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا.

// انتهى //

17:49ت م

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حفر الباطن 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسيواصل مركز لقاحات كورونا بصحة حفر الباطن لليوم الثالث ، استقبال المواطنين والمقيمين لإعطائهم لقاح كورونا "كوفيد 19"، حسب مواعيدهم المحددة والمسجلة بتطبيق "صحتي"، وذلك وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام ووسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.وأكدت صحة حفر الباطن لجميع المواطنين والمقيمين، ضرورة التسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح الآمن والفعّال؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا.// انتهى //17:49ت م0069

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