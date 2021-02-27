السعودية اليوم / شرطة عسير: القبض على (3) أشخاص وإحالتهم للنيابة العامة إثر محاولتهم إركاب أحد الأشخاص بالقوة في مركبتهم



بيشة 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واس

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لثلاثة أشخاص ترجلوا من مركبتهم وحاولوا إركاب أحد الأشخاص بالقوة في مركبة كانوا يستقلونها، فقد أسفرت الجهود الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال عن تمكن الجهات الأمنية بمحافظة بيشة ـ بفضل الله ـ من تحديد هويتهم والقبض عليهم، وهم (3) مواطنون في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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17:35ت م

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