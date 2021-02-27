السعودية اليوم / قوات الاحتلال تداهم منزل أسير محرر في جنين



جنين 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واس

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم منزل أسير محرر في جنين .

وذكرت مصادر محلية في جنين، أن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير المحرر محمد عبد الله مطلق السعدي في الحي الشرقي من جنين، وفتشته، واستجوبت ساكنيه.

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16:22ت م

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