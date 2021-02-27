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السعودية | ترقية “الغامدي إلى “عقيد ” بشرطة حفر الباطن

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 5:41 مساءً, 27 فبراير 2021 م

المناطق_حفر الباطن

صدر الأمر السامي الكريم بترقية مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي  بشرطة حفر الباطن المقدم/ حمدان بن تركي الغامدي إلى رتبة “عقيد “.
ويعد “الغامدي  ” أحد الكفاءات الإدارية والميدانية المتميزة في مجال عمله 
وعبر سعادة العقيد” حمدان الغامدي ” عن سعادته  بهذه الترقيه ،مؤكداً أنها تمثل حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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