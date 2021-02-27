السعودية | ترقية “الغامدي إلى “عقيد ” بشرطة حفر الباطن

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ترقية “الغامدي إلى “عقيد ” بشرطة حفر الباطن والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 5:41 مساءً, 27 فبراير 2021 م
المناطق_حفر الباطن
صدر الأمر السامي الكريم بترقية مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة حفر الباطن المقدم/ حمدان بن تركي الغامدي إلى رتبة “عقيد “.
ويعد “الغامدي ” أحد الكفاءات الإدارية والميدانية المتميزة في مجال عمله
وعبر سعادة العقيد” حمدان الغامدي ” عن سعادته بهذه الترقيه ،مؤكداً أنها تمثل حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.