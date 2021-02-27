شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تعافي 320 من كورونا وتسجيل 338 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الصحة تدعو إلى المحافظة على صحة كبار السن وتسجيلهم لأخذ اللقاح

دعت الصحة كافة أفراد المجتمع إلى المحافظة على صحة والديهم وكبار السن، لأنهم من أكثر الأشخاص عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا ، مبينةً أن لقاحات كورونا خطوة مهمة بإذن الله في حفظ حياتهم، وحمايتهم من مضاعفات الفيروس، ومهيبةً بالجميع إلى المبادرة بتسجيلهم حالاً في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل ( 338) حالة مؤكدة وتعافي( 320) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة ( 2562) منها ( 475) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ ( 377061) حالة وبلغ عدد حالات التعافي ( 368011) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (5) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة ( 6488) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (39707) فحوص مخبرية جديدة .

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحيةوالخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).