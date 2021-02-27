شكرا لقرائتكم خبر عن قاضي «أمن الدولة» السابق لـ الخليج 365: تقرير مشروخ قائم على الظن والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - أكد لـ«الخليج 365» قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة وجرائم الإرهاب سابقًا الشيخ الدكتور يوسف غرم الله الغامدي أن التقرير الذي يبنى على تخمينات واستنتاجات أو توقعات لا يعتد به نظاماً ولا قانوناً. وقال تعليقا على التقرير الصادر في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي : «أي قانوني مبتدئ يعرف ويعلم علما يقينيا أن هذا التقرير مشروخ قانونا متهاوي الحجة متفرق المباني لا يليق بأن يكون ضمن اهتمام دولة عظمى تسمي نفسها دولة القانون ولا يعدو كونه افتراء وآراء متطرفة بعيدة كل البعد عن أي أساس للتقارير.. جزاف وهذيان واستنتاجات من متفرقات كمن يقول الغرب يشبه الشرق لأنهما جهتان، والليل يشبه النهار لأنهما وقتان، تحريف وتسطيح وتضليل أرادوا منه نيلا من قامة عالمية تمثل للعالم مستقبلا مشرقا في الاستقرار خاصة في أماكن في العالم تسببت فيها سياسات حمقاء بالفوضى باسم ديمقراطية تطيح بالأنظمة لتولد جحيم الثورات التي أتت على الأخضر واليابس إنما هي نظام الغاب».