اخبار السعوديه

3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - وفقًا للأرقام الرسمية

تصدَّرت منطقة الرياض قائمة المناطق ، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس « المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 179 إصابة جديدة، تلتها الشرقية بـ70حالة، ثم مكة المكرمة 42، وعسير بـ10 حالات، والقصيم 9 حالات، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وسجَّلت المدينة المنورة 7 حالات، ثم الجوف 5، وتبوك 4، ثم كل من (الباحة وحائل وجازان) 3 إصابات جديدة لكل منها. وجاءت الحدود الشمالية في المرتبة الأخيرة بواقع إصابة واحدة.

اقرأ أيضًا: 

في المدن والمحافظات.. وزارة الصحة تكشف حصيلة الشفاء الجديدة من كورونا

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا