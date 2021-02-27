3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدَّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 179 إصابة جديدة، تلتها الشرقية بـ70حالة، ثم مكة المكرمة 42، وعسير بـ10 حالات، والقصيم 9 حالات، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وسجَّلت المدينة المنورة 7 حالات، ثم الجوف 5، وتبوك 4، ثم كل من (الباحة وحائل وجازان) 3 إصابات جديدة لكل منها. وجاءت الحدود الشمالية في المرتبة الأخيرة بواقع إصابة واحدة.

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