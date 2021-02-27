«الصحة» تدعو إلى المحافظة على صحة كبار السن والمبادرة إلى تسجيلهم لأخذ اللقاح

دعت وزارة الصحة جميع أفراد المجتمع إلى المحافظة على صحة والديهم وكبار السن؛ لأنهم من أكثر الأشخاص عرضةً لمضاعفات الإصابة بكورونا.

وأكدت أن لقاحات كورونا خطوة مهمة في حفظ حياتهم وحمايتهم من مضاعفات الفيروس، مهيبةً بالجميع المبادرة إلى تسجيلهم حالًا في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (338) حالة مؤكدة، وتعافي (320) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2562)؛ منها (475) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (377061) حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي (368011) حالة، كما تم تسجيل (5) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6488) حالة، كما أجري (39707) فحوص مخبرية جديدة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).