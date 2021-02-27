بالفيديو.. القبض على مرتكبي 5 جرائم سرقة مركبات وسلب أموال وإطلاق نار

نجح رجال الأمن، خلال الأسبوع الماضي، في القبض على عددٍ من الجناة المتورطين في ارتكاب خمسة جرائم، وذلك بمختلف مناطق المملكة، وتنوَّعت تلك الجرائم بين سرقة المركبات وسلب العمالة الوافدة ومقاومة رجال الأمن وإطلاق النار في الهواء.

ذكر الأمن العام –عبر تويتر- أنَّه تمّ القبض على المتورطين في ارتكاب الجرائم التالية:

ـ تمّ القبض على مواطن أشهر سلاحًا ناريًا على رجال الأمن، وأطلق أعيرة نارية في الهواء بأحد أحياء الرياض.

ـ تمّ القبض على مواطنين ارتكبا عددًا من الجرائم تمثلت في النصب والاحتيال عن طريق إعلان وهمي للوظائف بمقابل مادي، بأحد منصات التواصل الاجتماعي.

ـ تمّ القبض على أربعة مواطنين ارتكبوا عدة جرائم لسرقة المركبات وسلب العاملة الوافدة تحت تهديد السلاح باستخدام زي عسكري ومركبات مسروقة.

ـ تمّ القبض على ثلاثة مواطنين قاموا بسرقة مركبتين تحت تهديد السلاح وقاوموا رجال الأمن أثناء محاولتهم الهروب.

ـ تمّ القبض على سبعة مقيمين من الجنسيتين اليمنية والسودانية، ومخالف لنظام أمن الحدود من جنسية إثيوبية، سرقوا 32 بطارية لأبراج شركات الاتصالات.

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