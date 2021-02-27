«شؤون الأسرة» تحدد 7 متطلبات للتبرع بالدماء في الممكلة.. صحة المتبرع أحدها

أوضح مجلس شؤون الأسرة، المتطلبات والاشتراطات الضرورية واللازمة لتطوع أي شخص لعملية التبرع بالدماء.

وشارك مجلس شؤون الأسرة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"،إنفوجراف أوضح من خلاله الاشتراطات والمتطلبات وعدد بنوك الدم في المملكة.

وأوضح المجلس، أنَّه وفقًا للإحصائيات بلغ عدد المتبرعين بالدماء خلال عام 2019 نحو 345.693 متبرع.

وحدد مجلس شؤون الأسرة، 7 اشتراطات ومتطلبات هامة يجب استيفاؤها من أجل سلامة عملية التبرع بالدماء وتتمثل هذه الشروط في التالي:

- أن يكون المتبرع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض معدية

- أن يكون عمر المتبرع من 18 – 65 سنة ميلادية

- يجب ألا يقل وزن المتبرع عن 50 كيلو جرامًا.

- أن تكون نسبة الهيموجلوبين للرجال من 14 – 15 جرامًا وللنساء من 12 – 14 كجم.

- أن يكون النبض بين 50 – 100 في الدقيقة.

- ألا تزيد درجة الحرارة عن 37 درجة مئوية.

- أن يكون معدل ضغط الدم أقل من 120/80 ملليمتر زئبق.

وأشار مجلس شؤون الأسرة إلى أنه يوجد 221 بنك دم في المملكة من بينها 24 بنك دم مركزيًا و105 بنوك دم فرعية و83 مركز نقل دم.

وحث المجلس، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، القادرين ومن تتوافر فيهم الشروط والمتطلبات على التبرع بالدم.

وكتب مجلس شؤون الأسرة، في تغريدة سابقة، "لا تتأخر ، تبرعك بالدم عمل إنساني نبيل ، ينقذ الأرواح".

اقرأ أيضًا :

مجلس شؤون الأسرة: 2 من كل 4 أطفال يتعرضان للتنمر

مجلس شؤون الأسرة: 5 نصائح تحدّ من السلوكيات السلبية للمراهقين