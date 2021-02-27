ردًا على تقرير أمريكا.. اليمن يعلن تضامنه مع المملكة ويرفض المساس بسيادتها

أعرب اليمن، اليوم السبت، عن تضامنه مع السعودية قيادة وشعبًا، وتأييدها الكامل مع ما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الأمريكي الذي زود به الكونجرس والمتعلق بجريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.

كما أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، عن ثقتها بنزاهة القضاء في المملكة والإجراءات والأحكام التي اتخذها لتحقيق العدالة ضد مرتكبي هذه الجريمة، مؤكدة في هذا الصدد معارضتها الشديدة ورفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة ورموزها واستقلالية قضائها.

وأشادت الوزارة، بدور السعودية الريادي ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وحرصهما الشديد على أمن واستقرار المنطقة والسلام العالمي.

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