إغلاق 10 مساجد «مؤقتًا» في 5 مناطق بسبب إصابات كورونا بين المصلين

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم السبت، إغلاق 10 مساجد بشكل مؤقت، في 5 مناطق، وذلك بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين صفوف المصليين.

وأوضحت الوزارة، أنَّ مجموع ما تمَّ إغلاقه من مساجد خلال الـ20 يومًا الماضية، بلغ 168 مسجدًا؛ تم فتح 153 منها بعد الانتهاء من التعقيم و اكتمال الجاهزية.

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.

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