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إغلاق 10 مساجد «مؤقتًا» في 5 مناطق بسبب إصابات كورونا بين المصلين

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الرياض - محمد عبدالله - إعادة فتح 153 مسجدًا بعد التطهير والتعقيم

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم السبت، إغلاق 10 مساجد بشكل مؤقت، في 5 مناطق، وذلك بعد ثبوت 12 حالة بين صفوف المصليين.

وأوضحت الوزارة، أنَّ مجموع ما تمَّ إغلاقه من مساجد خلال الـ20 يومًا الماضية، بلغ 168 مسجدًا؛ تم فتح 153 منها بعد الانتهاء من التعقيم و اكتمال الجاهزية.

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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