أخبار السعودية اليوم.. هاشتاق #كلنا_محمد_بن _سلمان يتصدر «الترند العالمي».. وتوضيحات هامة من «الصحة» بشأن لقاح كورونا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم السبت، حيث أكَّدت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق من مساء أمس، رفضها القاطع لما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها بأيّ حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة، وإلى التفاصيل:

ردًا على التقرير الأمريكي.. #كلنامحمدبن _سلمان يتصدر «الترند العالمي»

تصدر هاشتاج «#كلنامحمدبن _سلمان» الترند العالمي على «تويتر» خلال الساعات الماضية رفضًا لتقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، التي أكدت وزارة الخارجية السعودية أنه مبني على «استنتاجات مسيئة وغير صحيحة»، وشهد الهاشتاج تسابقًا بين الملايين من أبناء الوطن العربي للتصدي لهذا التقرير الذي وصفوه بـ«الابتزاز الرخيص».

الإمارات تؤكد وقوفها التامّ مع السعودية وترفض التدخل في شؤونها الداخلية

أعلنت دولة الإمارات، تأييدها لبيان وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، بخصوص مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، عن ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء السعودي والتي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية.

فيديو.. البرلمان العربي يؤكد رفضه القاطع المساس بسيادة السعودية وقيادتها

أكد البرلمان العربي اليوم السبت، رفضه القاطع المساس بسيادة المملكة العربية السعودية وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها، كما يؤكد تأييده البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بشأن التقرير الذي تم رفعه إلى الكونجرس الأمريكي حول مقتل الصحافي جمال خاشقجي .

الصحة: لقاح كورونا لا يقلل مناعة الجسم.. و٣ نصائح بعد التطعيم

نفت وزارة الصحة، ما يتردد من أن لقاح كورونا يقلل مناعة الجسم لمدة أسبوعين بعد أخذه، مؤكدة أن ذلك غير صحيح، وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًّا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن ذلك «غير صحيح»، مضيفة أن «اللقاح لا يقلل المناعة».

الصحة: المستفيد من لقاح كورونا لا يختار نوع التطعيم

أوضحت وزارة الصحة، أنَّ المواطن أو المقيم المستفيد من تلقي لقاح كورونا، لا يختار نوع التطعيم (فايزر– أسترازينيكا)، وأن تحديد نوع التطعيم يتم وفقًا لقائمة الأولوية، وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن هذا الخصوص، أنّه «لا يتم اختيار اللقاح من قبل الأشخاص، وإنَّما يتم توزيعه بناءً على قائمة الأولوية المصرَّح عنها من وزارة الصحة».

بالفيديو .. مدير تعليم جازان يفاجئ معلمة في «منصة مدرستي» خلال جولة إلكترونية

أشاد مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي بالنجاح الكبير الذي يحققه منسوبو التعليم من معلمين ومعلمات وإدارات المدارس وكذلك الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم للأداء المستمر في سير العملية التعليمية بانتظام عبر "التعليم عن بُعد" والذي أطلقته وزارة التعليم ليكون بديلًا استراتيجيًا لمواصلة التعليم واستمراره منذ بداية جائحة كورونا، واطمأن الدكتور أبو هادي خلال جولته الإلكترونية التي قام بها مؤخرًا على أداء المعلمين والمعلمات لحصصهم الدراسية من خلال "منصة مدرستي" وحضوره لإحدى الحصص أثناء قيام معلمة بأداء مهام التدريس لطالباتها.

بالفيديو.. مدربة الخيل سارة القحطاني: سنرى قريبًا «فارسات سعوديات»

أوضحت مدربة الخيل، سارة القحطاني، أننا سنرى قريبًا بنات سعوديات خيالات، مشيرة إلى أنها تدرب فتاتين تمهيدًا لحصولهن على الرخصة، وأضافت القحطاني، خلال استضافته في برنامج «معالي المواطن» المذاع على قناة « mbc» أن التدريب يكون بتجهيز وتهيئة الحصان للمشاركة في السباق، مع إعطاء ملاحظات للخيال، وتابعت بأن وزن الخيال يكون 62 كيلوجرامًا مع زيادة أو نقصان طفيف، وإن كان يفضل أن يكون أقل من ذلك، كما يفضل أن يكون الخيال قصيرًا حتى يكون مناسبًا للسرج، وإن كان هذا لا يمنع من وجود خيال طويل.

«المرور»يوضح شروط استبدال رخصة قيادة خاصة أجنبية

حددت الإدارة العامة للمرور، شروط ومتطلبات استبدال رخصة قيادة خاصة أجنبية، وتتمثل في ( استكمال بيانات النموذج - إحضار 4 صور شمسية مقاس 4×6 سم - إحضار الرخصة الأجنبية - إحضار صورة من البطاقة الشخصية للسعوديين - إحضار صورة من الإقامة والجواز لغير السعوديين - إحضار تعريف من الكفيل لغير السعوديين

دفع الرسوم المقررة - إحضار الترجمة للرخصة التي يحملها مع الأصل - إحضار ملف لحفظ الأوراق)

الأمراض المهنية.. «التأمينات الاجتماعية» تحدد التصنيفات المستحقة للتعويض

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تصنيفات الأمراض المهنية المستحقة للتعويض وفقًا لما ورد في نظام المؤسسة، وبينّت المؤسسة، أن الأمراض المهنية يتم تحديدها وفقًا للتصنيفات التالثية ( الأمراض المهنية طبقًا للعامل المسبب - الأمراض المهنية طبقًا للأجهزة المستهدفة - أمراض السرطان المهنية أمراض مهنية أخرى).

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حوثية تجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط بمنطقة عسير، كما أعلن التحالف اعترض ودمر مساء أمس الجمعة، صاروخا بالستيا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعدة) بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

اقرأ أيضًا :

إحصائية مرض كورونا في السعودية

أخبار السعودية اليوم.. «وزير التعليم» يكشف مصير الدراسة «عن بعد».. و«الصحة» توضح أسباب مرض الليشمانيا وطرق الوقاية

أخبار السعودية اليوم.. المملكة ضمن المراكز العشرة الأولى عالميًا في التدريب عن بُعد..تخصيص 2 مليار ريال لتمويل استيراد المنتجات الغذائية