الصحة: لقاح كورونا لا يشكل خطرًا على المرضعات.. وهذه الفئة لها الأولوية

أوضحت وزارة الصحة، أن المرضعات يمكنهن أخذ لقاح كورونا، خاصة العاملات في مجالات تزيد فيها فرصة الإصابة بالفيروس، مثل العاملات في المجال الصحي.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًّا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص، أنه «بناءً على المصادر العلمية الحالية، فإنه لا يعتقد أن اللقاح يشكل خطرًا على الرضاعة الطبيعية».

وأضافت وزارة الصحة، أنه «يوصى بإعطاء اللقاح للمرضعات في الحالات التي تزيد فيها احتمالات التعرض للإصابة أو المرض الشديد، مثل المرضعات العاملات في المجال الصحي، فيمكن لهن تلقي اللقاح إذا لم يكن لديهن موانع للتطعيم لغلبة الفائدة المرجوة على الضرر المحتمل».

وقالت مواطنة في استفسارها: هل المرضع تستطيع أخذ اللقاح؟

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