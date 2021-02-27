الصحة: 338 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 320 ووفاة 5 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 377061 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنَّه تمَّ تسجيل 320 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 368011 حالة.

كما تم تسجيل 5 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6488 حالة.

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