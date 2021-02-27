السعودية اليوم / الصقارون يُثمنون قرار "المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية " بمنع طرح "الشاهين الجبلي" و"الصقر الوكري"



الرياض 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واس

ثمن الصقارون السعوديون، بيان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية القاضي بمنع طرح (صيد) وشبك "الشاهين الجبلي" و"الصقر الوكري" إلى أنواع الصقور الأخرى، من أجل استعادة التوازن الطبيعي للصقور المهددة بالانقراض في المملكة العربية

وجاء القرار بعد تقديم نادي الصقور السعودي عددًا من المقترحات التشريعية، التي تدعم أهداف برنامج "هدد" لإعادة الصقور إلى بيئاتها الطبيعية، والذي انطلق في العاشر من نوفمبر الماضي، ومن المقرر أن يتم الأخذ بالقرار، عند إعداد "المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية" لتنظيمات الصيد المقبلة، بعد دخول نظام الصيد ولوائحه التنظيمية حيز التنفيذ.

يذكر أن برنامج "هدد" يأتي ضمن إطار التزام نادي الصقور السعودي بمسؤوليته في تنظيم هواية الصيد بالصقور والحفاظ على سلالاتها، والعمل على تطوير برنامج متكامل مستدام بفريق مؤهل وواعٍ، لسد الفجوة بين مفهوم الهواية والمسؤولية، من خلال القيام بدوره البيئي على المستويين المحلي والدولي تجاه الصقور، والاستمرار في تحقيق أهدافه البيئية والإستراتيجية ذات العلاقة، وتعزيز الوعي والتثقيف بأهمية الحفاظ على الصقور، والحث على المبادرة والتطوع من جميع شرائح هواة الصقور. والتأكيد على الريادة السعودية في المحافظة على إحياء هذا الإرث، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة .

// انتهى //

16:07ت م

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الرياض 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسثمن الصقارون السعوديون، بيان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية القاضي بمنع طرح (صيد) وشبك "الشاهين الجبلي" و"الصقر الوكري" إلى أنواع الصقور الأخرى، من أجل استعادة التوازن الطبيعي للصقور المهددة بالانقراض في المملكة العربية السعودية وجاء القرار بعد تقديم نادي الصقور السعودي عددًا من المقترحات التشريعية، التي تدعم أهداف برنامج "هدد" لإعادة الصقور إلى بيئاتها الطبيعية، والذي انطلق في العاشر من نوفمبر الماضي، ومن المقرر أن يتم الأخذ بالقرار، عند إعداد "المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية" لتنظيمات الصيد المقبلة، بعد دخول نظام الصيد ولوائحه التنظيمية حيز التنفيذ.يذكر أن برنامج "هدد" يأتي ضمن إطار التزام نادي الصقور السعودي بمسؤوليته في تنظيم هواية الصيد بالصقور والحفاظ على سلالاتها، والعمل على تطوير برنامج متكامل مستدام بفريق مؤهل وواعٍ، لسد الفجوة بين مفهوم الهواية والمسؤولية، من خلال القيام بدوره البيئي على المستويين المحلي والدولي تجاه الصقور، والاستمرار في تحقيق أهدافه البيئية والإستراتيجية ذات العلاقة، وتعزيز الوعي والتثقيف بأهمية الحفاظ على الصقور، والحث على المبادرة والتطوع من جميع شرائح هواة الصقور. والتأكيد على الريادة السعودية في المحافظة على إحياء هذا الإرث، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة .// انتهى //16:07ت م0050

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