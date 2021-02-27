

الرياض 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واس

دعت وزارة الصحة جميع أفراد المجتمع إلى المحافظة على صحة والديهم وكبار السن، لأنهم من أكثر الأشخاص عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا ، مبينةً أن لقاحات

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل( 338) حالة مؤكدة وتعافي( 320) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة ( 2562) منها ( 475) حالة حرجة .

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ ( 377061) حالة ، فيما بلغ عدد حالات التعافي ( 368011) حالة، كما تم تسجيل (5) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة ( 6488) حالة، كما أجري (39707) فحوص مخبرية جديدة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

// انتهى //

15:52ت م

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الرياض 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسدعت وزارة الصحة جميع أفراد المجتمع إلى المحافظة على صحة والديهم وكبار السن، لأنهم من أكثر الأشخاص عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا ، مبينةً أن لقاحات كورونا خطوة مهمة بإذن الله في حفظ حياتهم، وحمايتهم من مضاعفات الفيروس، ومهيبةً بالجميع إلى المبادرة بتسجيلهم حالاً في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل( 338) حالة مؤكدة وتعافي( 320) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة ( 2562) منها ( 475) حالة حرجة .وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ ( 377061) حالة ، فيما بلغ عدد حالات التعافي ( 368011) حالة، كما تم تسجيل (5) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة ( 6488) حالة، كما أجري (39707) فحوص مخبرية جديدة.ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).// انتهى //15:52ت م0049

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة تدعو إلى المحافظة على صحة كبار السن، والمبادرة بتسجيلهم لأخذ اللقاح، وتعلن تسجيل ( 338) حالة مؤكدة لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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