السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تغلق 10 مساجد مؤقتاً بـ 5 مناطق بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين صفوف المصلين



الرياض 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واس

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 10 مساجد مؤقتاً في خمسة مناطق بعد ثبوت 12 حالة

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة هي 6 في منطقة الرياض رُصد 6 حالات إصابة بفيروس كورونا مؤكدة ، وثلاث حالات في مسجد بمدينة أبها بمنطقة عسير وحالة واحدة في ثلاثة مساجد

بمناطق الشرقية والحدود الشمالية، وجازان.

وأشارت الوزارة إلى فتح 12 مسجداً، ستة منها بمنطقة الرياض ومسجدان بمنطقة الجوف، ومسجد واحد في مناطق كل من القصيم، والشرقية، وحائل، وجازان ، بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

// انتهى //

15:39ت م

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الرياض 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 10 مساجد مؤقتاً في خمسة مناطق بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال عشرين يوماً 168 مسجداً فُتح 153 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة هي 6 في منطقة الرياض رُصد 6 حالات إصابة بفيروس كورونا مؤكدة ، وثلاث حالات في مسجد بمدينة أبها بمنطقة عسير وحالة واحدة في ثلاثة مساجدبمناطق الشرقية والحدود الشمالية، وجازان.وأشارت الوزارة إلى فتح 12 مسجداً، ستة منها بمنطقة الرياض ومسجدان بمنطقة الجوف، ومسجد واحد في مناطق كل من القصيم، والشرقية، وحائل، وجازان ، بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.// انتهى //15:39ت م0048

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