السعودية اليوم / إصابة طفل فلسطيني والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم



كفر قدوم 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واس

أصيب طفل فلسطيني بعيار "إسفنجي"، والعشرات بحالات اختناق، يوم أمس الجمعة خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

ونقلت مصادر فلسطينية عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن طفلاً فلسطينياً أصيب بعيار "إسفنجي" في صدره نقل إثرها إلى المستشفى بمدينة نابلس، حيث وصفت حالته بالطفيفة، مضيفاً أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانياً.

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15:16ت م

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