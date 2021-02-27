السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 881 جولة رقابية وتُغلق 9 منشآت تجارية



الدمام 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 881 رقابية، و7 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة، ورصد 19 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 30 بلاغا، عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس المرتبطة بفيروس

ودعَت الأمانة جميع أفراد المجتمع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات (940)؛ للحد من انتشار هذا الوباء.

//انتهى //

13:59ت م

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الدمام 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 881 رقابية، و7 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة، ورصد 19 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 30 بلاغا، عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس المرتبطة بفيروس كورونا ، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، على جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وإغلاق المخالف منها للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.ودعَت الأمانة جميع أفراد المجتمع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات (940)؛ للحد من انتشار هذا الوباء.//انتهى //13:59ت م0037

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