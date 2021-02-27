السعودية اليوم / الهند تسجل 16488 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واس

أعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم تسجيل 113 حالة وفاة و16488 حالة إصابة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيانها اليوم أن إجمالي عدد وفيات الفيروس بلغ 156938 فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 11079979.

// انتهى //

12:52ت م

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نيودلهي 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسأعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم تسجيل 113 حالة وفاة و16488 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال ال 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيانها اليوم أن إجمالي عدد وفيات الفيروس بلغ 156938 فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 11079979.// انتهى //12:52ت م0033

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