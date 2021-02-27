

موسكو 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واس

سجلت روسيا 11534 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، ليرتفع إجمالي الإصابات في أنحاء البلاد إلى أربعة ملايين و234720 حالة منذ بدء الجائحة.

وأعلنت مجموعة العمل الحكومية المعنية بمواجهة فيروس

// انتهى //

12:07ت م

0029



موسكو 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسسجلت روسيا 11534 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، ليرتفع إجمالي الإصابات في أنحاء البلاد إلى أربعة ملايين و234720 حالة منذ بدء الجائحة.وأعلنت مجموعة العمل الحكومية المعنية بمواجهة فيروس كورونا في روسيا عن تسجيل 439 حالة وفاة، ليبلغ العدد الرسمي لوفيات كورونا في روسيا 85743.// انتهى //12:07ت م0029

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / روسيا تسجل 11534 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.