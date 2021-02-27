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"اليوم" تستطلع الآراء بعد عام على "التعليم عن بعد"؟

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الدمام - شريف احمد - بعد مرور عام على تطبيق "التعليم عن بعد" بالمملكة.. "اليوم" استطلعت الآراء حول أبرز الصعوبات التي واجهت الطلاب والأهالي.

وقال حاتم فياض أحد المواطنين ، إن التعليم عن بعد كان خطوة لا بد منها لمحاصرة الفيروس والقضاء على الجائحة ، خاصة أن المدارس هي أكثر الأمكان التي ينتقل فيها المرض، فيما قال عبد الرحمن سعيد ، إن التعليم عن بعد غير مناسب ، لإن الأطفال في هذه المرحلة العمرية تحتاج إلى حركة أكثر وتعليم تفاعلي في المدارس.

واعتبر سليم سعيد أن الإيجابيات من التعليم عن بعد كثيرة جداً ، رغم وجود سلبيات قليلة ، وقالت "دينا": "صار الضغط على الأهل كبير ، لأنه في البداية كانت المسؤولية الأكبر على المدرسة والآن انتقلت إلى الأهالي"، وفي المقابل قالت "يهام أبو ركبة" : التعليم عن بعد أزاح القلق عن الأهالي، وحافظ على الطلاب من الإصابة بالفيروس.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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