شكرا لقرائتكم خبر عن "اليوم" تستطلع الآراء بعد عام على "التعليم عن بعد"؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد مرور عام على تطبيق "التعليم عن بعد" بالمملكة.. "اليوم" استطلعت الآراء حول أبرز الصعوبات التي واجهت الطلاب والأهالي.

وقال حاتم فياض أحد المواطنين ، إن التعليم عن بعد كان خطوة لا بد منها لمحاصرة الفيروس والقضاء على الجائحة ، خاصة أن المدارس هي أكثر الأمكان التي ينتقل فيها المرض، فيما قال عبد الرحمن سعيد ، إن التعليم عن بعد غير مناسب ، لإن الأطفال في هذه المرحلة العمرية تحتاج إلى حركة أكثر وتعليم تفاعلي في المدارس.

واعتبر سليم سعيد أن الإيجابيات من التعليم عن بعد كثيرة جداً ، رغم وجود سلبيات قليلة ، وقالت "دينا": "صار الضغط على الأهل كبير ، لأنه في البداية كانت المسؤولية الأكبر على المدرسة والآن انتقلت إلى الأهالي"، وفي المقابل قالت "يهام أبو ركبة" : التعليم عن بعد أزاح القلق عن الأهالي، وحافظ على الطلاب من الإصابة بالفيروس.