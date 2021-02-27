شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية»: إغلاق 10 مساجد لثبوت 12 إصابة بـ«كورونا» بين المصلين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (السبت)، إغلاق 10 مساجد مؤقتاً في خمس مناطق، بعد ثبوت 12 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين صفوف المصلين.

وكشفت وزارة الشؤون الإسلامية أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 20 يوماً بلغ 168 مسجداً، تم فتح 153 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم، توزيع المساجد المغلقة، وهي: 6 مساجد في منطقة الرياض تم فيها رصد 6 حالات إصابة مؤكدة بفايروس كورونا، وثلاث حالات في مسجد بمدينة أبها بمنطقة عسير، وحالة واحدة بثلاثة مساجد في كل من المناطق التالية: الشرقية، الحدود الشمالية، وجازان.

كما أشارت الوزارة إلى فتح 12 مسجداً، ستة منها بمنطقة الرياض، ومسجدان بمنطقة الجوف، ومسجد واحد في كل من المناطق التالية: القصيم، الشرقية، حائل، وجازان، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها اليومي على منسوبي والمصلين ضرورة مواصلة الأخذ بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم من فايروس كورونا.