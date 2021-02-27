أسعار الذهب في مصر تواصل رحلة الهبوط خلال تعاملات اليوم السبت

محمد الفلاح - السبت 27 فبراير 2021

تواصل أسعار الذهب في مصر، رحلة الهبوط خلال تعاملات اليوم السبت، متأثرة بتراجع المعدن النفيس عالميا أمام الدولار.



وانخفضت أسعار الذهب عالميا لأدنى مستوى في الأسبوع الماضي، لتسجل ثاني هبوط أسبوعي وشهري على التوالي.

يأتي ذلك في ظل دعم آفاق اقتصادية أكثر إشراقا ومخاوف بشأن التضخم عوائد الخزانة الأمريكية.

ورغم أن حزمة التحفيز الأمريكي بقيمة 1.9 تريليون دولار، من شأنها رفع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض الدولار وارتفاع أسعار الذهب، إلا أن توجه المستثمرين نحو السندات طويلة الأجل الرخيصة ذات العائد المرتفع، أوقف نمو أسعار المعدن الأصفر عالميا، لتتوقع مؤسسات مالية كبرى انخفاض سعر الأوقية (الأونصة) إلى مستوى يتراوح بين 1650 و1600 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، خلال تعاملات السبت، نحو 875.62 جنيه، مقابل 890.24 جنيه، في ختام تعاملات أمس الجمعة، لينخفض بنحو 14.62 جنيه في 24 ساعة فقط.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت، إلى مستوى 766.17 جنيه، مقابل 778.96 جنيه، عند إغلاق تعاملات أمس الجمعة، بنسبة انخفاض 12.79 جنيه.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، إلى مستوى 656.71 جنيه، مقابل 667.68 جنيه، في ختام تعاملات أمس الجمعة، بنسبة تراجع 10.97 جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر، باختلاف المناطق وأنواع العيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر على المشغولات الذهبية) بين 30 جنيها و60 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر، خلال مستهل تعاملات السبت، نحو 510.78 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 في مصر سجل 437.81 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 10 سجل 364.84 جنيه.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر، عند فتح تعاملات السبت، لدى التجار ومحلات الصاغة نحو 27244.38 جنيه (1734.38 دولار)، مقابل 27696.35 جنيه (1764.02 دولار) عند إقفال تعاملات الجمعة.

وتراجع سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) إلى مستوى 6129.36 جنيه، مقابل 6231.68 جنيه، في ختام تعاملات أمس الجمعة.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا: "زيادة توقعات التضخم في الوقت الذي تضع فيه الأسواق في الحسبان إعادة فتح اقتصادات الأسواق المتقدمة يدفع العوائد للارتفاع ويضغط على الذهب".

ويعزز ارتفاع التضخم الذهب، لكنه يرفع أيضا عوائد الخزانة، والتي بدورها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقال هالي "الصورة الكلية تبدو سيئة، الذهب الآن يواجه خطر تحرك نزولي فعلي، إذا ارتفعت العوائد مجددا".