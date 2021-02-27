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معين عبدالملك يهنئ ولي العهد السعودي بنجاح العملية الجراحية

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محمد الفلاح - السبت 27 فبراير 2021

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، برقية إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، هنأه فيها بنجاح العملية الجراحية التي أجراها وتكللت بالنجاح.

 

وعبر رئيس الوزراء في البرقية عن تهانيه لولي العهد بنجاح العملية..سائلاً الله تعالى أن يمنّ على سموه بالصحة ودوام العافية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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