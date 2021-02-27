اليمن تعرب عن تأييدها لبيان السعودية بشأن التقرير الذي زود به الكونغرس الأمريكي حول مقتل خاشقجي

محمد الفلاح - السبت 27 فبراير 2021

اعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن تضامن الجمهورية اليمنية المطلق مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، وتأييدها الكامل مع ماورد في بيان وزارة الخارجية بشأن التقرير الامريكي الذي زود به الكونجرس والمتعلق بجريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.



كما اعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية(سبأ) ، عن ثقتها بنزاهة القضاء في المملكة العربية السعودية والاجراءات والاحكام التي اتخذها لتحقيق العدالة ضد مرتكبي هذه الجريمة..مؤكدة في هذا الصدد معارضتها الشديدة ورفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ورموزها واستقلالية قضاءها.

واشادت الوزارة ، بدور المملكة العربية السعودية الريادي ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وحرصهما الشديد على امن واستقرار المنطقة والسلام العالمي.