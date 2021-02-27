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إغلاق 342 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية بتبوك والشرقية

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شكرا لقرائتكم إغلاق 342 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية بتبوك والشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-27

إغلاق 342 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية بتبوك والشرقية

متابعات الخليج 365 - واس


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نفَّذت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي 6408 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، أسفرت عن إغلاق (189) منشأة مخالفة للإجراءات الرقابية الصحية ، وإغلاق (144) منشأة أخرى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية, وإصدار أكثر من 490 مخالفة.

الإجراءات الاحترازية

وأكدت الأمانة أهمية تعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الجميع, مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق “توكلنا”.
ودعت المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بتطبيق الاحترازات الوقائية من خلال الاتصال على الرقم 940 أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.

تطبيق الإجراءات الاحترازية في الشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 881 رقابية، و7 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة، ورصد 19 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق “توكلنا”.
وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 30 بلاغا، عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس المرتبطة بفيروس ، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، على جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وإغلاق المخالف منها للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.

ودعَت الأمانة جميع أفراد المجتمع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات (940)؛ للحد من انتشار هذا الوباء.

الإجراءات الاحترازية
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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