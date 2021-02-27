شاهد.. ضبط مشهر السلاح على رجال الأمن في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

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وجه رجال الأمن ضربات موجعة للمجرمين والخارجين على الأنظمة في عدد من المناطق حيث تم القبض على مواطن في الرياض أشهر السلاح الناري في وجه رجال الأمن وأطلق أعيرة نارية في الهواء، محاولاً الهروب بسلب مركبة من قائدها تحت تهديد السلاح.

الإطاحة بعصابات في الرياض والشرقية

وفي الرياض أيضا تم القبض على 4 مواطنين ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في سرقة المركبات وسلب العمالة باستخدام لباس عسكري ومركبات مسروقة.

وفي المنطقة الشرقية تم القبض على مواطنين قاما باستغلال إحدى منصات التواصل الاجتماعي للإعلان عن وظائف وهمية مقابل مبلغ مالي.

ضبط عدد من الجناة في المدينة

أما في المدينة المنورة فتم القبض على 3 مواطنين قاموا بسرقة مركبتين تحت تهديد السلاح وقاوموا رجال الأمن أثناء محاولتهم الفرار.

كذلك تم القبض على 6 مقيمين من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السودانية، ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في العقدين الثالث والرابع من العمر ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي تمثلت في سرقة 32 بطارية من 7 مواقع لأبراج الاتصالات، وجد بحوزتهم 20 منها، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



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