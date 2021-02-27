إقبال متواصل على مركز لقاحات كورونا بحفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

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يواصل مركز لقاحات كورونا بصحة حفر الباطن لليوم الثالث ، استقبال المواطنين والمقيمين لإعطائهم لقاح كورونا “كوفيد 19″، حسب مواعيدهم المحددة والمسجلة بتطبيق “صحتي”، وذلك وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام ووسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.

التسجيل في تطبيق صحتي

وأكدت صحة حفر الباطن لجميع المواطنين والمقيمين، ضرورة التسجيل عبر تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح الآمن والفعّال؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات فيروس “كورونا.

تدشين مركز لقاحات كورونا

وكانت “صحة حفر الباطن” بدأت يوم 25 فبراير الجاري، بتشغيل مركز لتقديم لقاحات كورونا “كوفيد -19″، تم تجهيزه بـ 20 غرفة لتلقي اللقاحات، يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، وذلك في مقر جامعة حفر الباطن.

وتم البدء في إعطاء المواطنين والمقيمين اللقاح، حسب مواعيدهم المحددة والمسجلة بتطبيق “صحتي”، وذلك وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام ووسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.



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