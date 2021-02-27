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شكرا لقرائتكم الإمارات تؤيد أحكام القضاء السعودي في قضية خاشقجي وترفض التدخل في شؤون المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الإمارات تؤيد أحكام القضاء السعودي في قضية خاشقجي وترفض التدخل في شؤون المملكة
جددت التأكيد على الوقوف التام مع السعودية لإعادة الاستقرار في المنطقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
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أعلنت الإمارات تأييدها التام لبيان الخارجية السعودية بشأن التقرير المسيس الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به بشأن قضية متابعات الخليج 365 السعودي جمال خاشقجي رحمه الله.
الإمارات تؤكد تضامنها مع المملكة
وبحسب بيان الخارجية الإماراتية نشرته وكالة وام الرسمية أيدت دولة الإمارات بيان وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بخصوص جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء السعودي والتي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية.
وأكدت الوزارة وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في محور الاعتدال العربي ولأمن المنطقة، مشددة على رفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.
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