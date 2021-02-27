الشعب السعودي يفضح محاولات إشغاله عن الإنجازات: نرفض المساس بالسيادة والقيادة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

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يومًا بعد يوم يؤكد الشعب السعودي أنه واعٍ ومدرك لتفاصيل وخطوط المؤامرة التي تحاك ضد بلاده بهدف إشغال الرأي العام عن مسيرة الإنجازات والتنمية التي بدأت عجلتها في الدوران ولن تتوقف بإذن الله طالما تمتلك السعودية إرادة مستقلة، ولا يقبلون الإملاءات الخارجية ولا يخضعون للابتزاز مهما كان الثمن.

الشعب السعودي خلف القيادة كالبنيان المرصوص

يقف الشعب السعودي خلف قيادته الرشيدة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا ويثق فيما اتخذته من قرارات للتعامل مع قضية مقتل متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي – رحمه الله – ويثق في الإجراءات الشفافة التي اتخذها القضاء السعودي لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة النكراء وبما يمنع تكرار مثل هذه الحادثة.

محاولات تسييس قضية خاشقجي

ومنذ اليوم الأول للقضية أكد الشعب السعودي أنه لن يتأثر بمحاولات تسييس قضية خاشقجي أو أي محاولات لإشغاله عن القيام بدوره في مساندة قيادة المملكة في جهودها لبناء مستقبل مزدهر لشعبها من خلال رؤية 2030.

وعبر المواطنون والمواطنات في أكثر من مناسبة عن تأييدهم الكامل لكل ما تم في هذه القضية، مؤكدين أنها خطأ فردي قد يحدث في أي أنظمة العالم وليس ما حدث في سجن أبوغريب من تجاوزات في حقوق الإنسان بغريب لكن القيادة الأمريكية ترى بعين واحدة.

الشعب السعودي يدعم مسيرة البناء

ومنذ الإعلان عن التقرير الأمريكي المسيّس دشن المواطنون عددًا من الأوسمة والهاشتاقات عبر تويتر للتأكيد عن تأييدهم لما تقوم به المملكة وعبروا فيه عن حبهم وإخلاصهم وتفانيهم للدفاع عن هذا البلد.

في البداية قال الدكتور حزام السبيعي :” التفاف #الشعب_السعودي حول قيادته في كل أزمة يدل على شعبيتها الجارفه ووفاء الشعب العظيم.

وتابع بقوله :

اليا تباهوا بالرجاجيل والشان *** رجالك اللي حدث المجد عنها

يهناك شعب ماتخاذل ولاهان *** روس المعالي بالمعزه سكنها

أصيل مايحتاج للطيب برهان *** من كل ميزه جامع لك حسنها

بينما قال الدكتور أحمد الزمان ” كلنا معك يا محمد بن سلمان ودمت ياوطني شامخاً رغم أنف كل عدو حاقد وما دام حاربوك الأعداء وكرهوك هذا دليل ـأنك محب لوطنك ورفعته ومخلص له فقد أوجعتهم وأفشلت مخططاتهم فسر ونحن معك وربي يحفظك ويحفظ ملكنا سلمان ووطننا من كل شر يارب العالمين”

وأضاف مواطن آخر :” للوطن قيمة عليا ، لا يدركها إلا من شردته الحروب ، وروعه الخوف ، وقاسى من التشتت والتعنصر ! اللهم احفظ ديننا ووطننا من كل سوء”

أما طالب الزهراني فقال :” اللهم احفظ بلادنا المملكة العربية السعودية من كل شر، ولا تمكن منها حاسدا أوحاقد، واحفظ بلادنا وقادتنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وأدم علينا عزنا وأمننا، ومن أراد بنا سوءا فرد كيده في نحره وأشغله في نفسه”

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