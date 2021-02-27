«المرور»يوضح شروط استبدال رخصة قيادة خاصة أجنبية

أوضحت الإدارة العامة للمرور، شروط ومتطلبات استبدال رخصة قيادة خاصة أجنبية، محددة 9 إجراءات يجب إتمامها للاستفادة من الخدمة.

وحددت الإدارة العامة للمرور، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية، الشروط والمتطلبات والتي تتمثل في التالي:

استكمال بيانات النموذج

إحضار 4 صور شمسية مقاس 4×6 سم

إحضار الرخصة الأجنبية

إحضار صورة من البطاقة الشخصية للسعوديين

إحضار صورة من الإقامة والجواز لغير السعوديين

إحضار تعريف من الكفيل لغير السعوديين

دفع الرسوم المقررة

إحضار الترجمة للرخصة التي يحملها مع الأصل

إحضار ملف لحفظ الأوراق

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