«البيئة» توضح إجراءات الحصول على رخصة صيد راجل

بينّت وزارة البيئة والمياه والزراعة، متطلبات وشروط وآلية التقدم بطلب للحصول على رخصة صيد راجل.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أنَّ طلب الحصول على رخصة صيد راجل تستوجب بعض المتطلبات والشروط للحصول على الخدمة تتمثل في استيفاء الاشتراطات التالية:

- تسجيل جميع البيانات المطلوبة في الرخصة.

- إضافة جميع المرفقات المطلوبة.

- النقر على زر إرسال لإرسال الطلب إلى الوزارة.

- الرد على استفسارات الوزارة في حالة وجود استفسارات.

وحددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، آلية وطريقة طلب الحصول على رخصة صيد راجل، وذلك من خلال اتباع تنفيذ الخطوات التالية بالترتيب:

- ادخل إلى بوابة الخدمات

- اختر الخدمة المطلوبة

- تعبئة بيانات الطلب

- إرسال الطلب

- يتم مراجعة الطلب من الجهة المختصة

- الرد على الطلب بالاعتماد أو غير ذلك

وأشارت الوزارة، إلى أن الخدمة تستهدف أفراد فقط، لافتة إلى أن المدة الزمنية لإنجاز الخدمة عبر جميع القنوات هي 4 أيام عمل.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الوثائق والمستندات الضرورية واللازمة المطلوب استيفائها للحصول على رخصة صيد راجل تتمثل في :

- يجب أن يكون عمر المتقدم من 50 سنة للتصريح المؤقت وللقدامى الذين لديهم رخصة راجل يلزمهم فقط التجديد

- إحضار صورة شخصية للصياد

- إثبات مسمى المهنة الحضور للفرع أو المركز لطلب خطاب إثبات مسمى المهنة

- شهادة سباحة

- تعبئة نموذج التقديم على الخدمة

وأضافت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الخدمة توفر إمكانية متابعة كافة الطلبات عن طريق رقم الطلب ومعرفة حالة الطلب.

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