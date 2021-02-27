إجراء عملية قسطرة بجهاز «الأنجو» لطفل في عامه الأول بالدمام

نجح أطباء مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، في إجراء عملية قسطرة لطفل في عامه الأول، بواسطة جهاز الأنجو.

وذكر المستشفى –عبر حسابه على تويتر- أنه تم بنجاح إجراء قسطرة مركزية لطفل في عامه الأول، كان يعاني من صعوبة قسطرة الأوردة الطرفية، باستخدام (جهاز الأنجو) في قسم الأشعة.

من جهة أخرى، نفذ مستشفى الولادة بالدمام، فرضية «اختطاف طفل»، لقياس مدى جاهزية الأقسام للتعامل مع مثل هذه الحالات.

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