«دروب» تتيح 7 دورات مجانية في مجالات اللغة الإنجليزية

أعلنت منصة «دروب» إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، عن توفر سبع دورات مجانية، عن بُعد، مع شهادة اجتياز معتمدة في مجالات اللغة الإنجليزية.

وأوضحت منصة «دروب» أن الدورات في المجالات التالية: الاستماع، والقراءة، والمحادثة، والكتابة، والإعداد لاختبارات اللغة الإنجليزية (IELTS).

وأشارت إلى أن جميع الدورات مجانية، وتتم عن بُعد، ومتاحة للرجال والنساء من كافة المناطق.

وأوضحت منصة «دروب» أن التسجيل متاح حالياً من خلال الرابط التالي بالضغط هنا.

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