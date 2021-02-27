الكويت تؤكد أهمية الدور المحوري للسعودية إقليميًا ودوليًا وترفض المساس بسيادتها

أصدرت الخارجية الكويتية، اليوم السبت، بيانًا أكدت من خلاله على أهمية الدور المحوري والهام الذي تقوم به السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إقليميًا ودوليًا في دعم سياسة الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والتطرف.

وذكر الحساب الرسمي لوكالة الأنباء الكويتية عبر تويتر أن "وزارة الخارجية تشدد على أهمية الدور المحوري والهام الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إقليميًا ودوليًا في دعم سياسة الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والتطرف وسعيها الدائم لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع".

وأكدت الكويت رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية.

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