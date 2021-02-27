الصحة: لقاح كورونا لا يقلل مناعة الجسم.. و٣ نصائح بعد التطعيم

الرياض - محمد عبدالله - نفت الشائعات المتداولة
نفت وزارة الصحة، ما يتردد من أن لقاح كورونا يقلل مناعة الجسم لمدة أسبوعين بعد أخذه، مؤكدة أن ذلك غير صحيح.
وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًّا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن ذلك «غير صحيح»، مضيفة أن «اللقاح لا يقلل المناعة».
وأشارت وزارة الصحة إلى أنه ينصح بعد أخذ اللقاح عمل التالي:
ـ مراقبة ظهور الأعراض الجانبية جيدًا وتسجيلها فور ظهورها.
ـ تبني نمط حياة صحي لتعزيز المناعة.
ـ الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية العامة.
وقال المواطن في استفساره: هل صحيح أن من أخذ الجرعة الأولى، تنخفض لديه المناعة لمدة أسبوعين؟ وما هو المطلوب من الشخص بعد أخذه الجرعة الأولى من اللقاح؟
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